LONDRA – Atterra una poliziotta con un calcio volante. La scena è stata ripresa a Croydon, a Londra. Nel filmato si vedono due giovani aggredire due poliziotti, un uomo e una donna.

Uno dei due ragazzi ha colpito la poliziotta con un calcio volante scaraventandola a terra. L’aggressione è andata avanti ancora per qualche secondo. Alla fine si è fermato un motociclista per aiutare la coppia di poliziotti in difficoltà. E gli aggressori sono così finiti in manette.

Ecco il video dell’aggressione pubblicato su Twitter: