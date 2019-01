LONDRA – Una finta auto della polizia ha i lampeggianti accesi. L’auto passa col semaforo rosso e viene investita in pieno da un’altra auto di colore nero che attraversa l’incrocio. Accade nel quartiere londinese di Sutton: la scena è stata ripresa dalla dashcam di un’altra auto intorno alle 8 di venerdì 25 gennaio. Fortunatamente le persone coinvolte non hanno subito lesioni gravi.

Al momento non si conosce la ragione per cui la persona alla guida dell’auto bianca avesse con sé un lampeggiante usato dalla polizia. Un portavoce della polizia metropolitana che ha dichiarato: “La polizia è stata chiamata alle 08:00 circa di venerdì 25 gennaio per segnalare un incidente tra due auto su Sutton Common Road, all’incrocio con Reigate Avenue. Non è stato stilato nessun rapporto su eventuali lesioni gravi. Ora stiamo indagando. Non ci sono tuttavia auto della polizia coinvolte in questo incidente”.

I medici arrivati sul posto, scrive il Daily Mail, hanno raccontato di non aver portato nessuno al pronto soccorso e di aver soccorso i feriti sul posto.