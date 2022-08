Le linee ferroviarie da e per London Bridge a Londra sono state interrotte a causa di un grande incendio che si è sviluppato tra le stazioni di London Bridge e Waterloo East. E’ accaduto la mattina di oggi verso le 9.30. Il fuoco è divampato in un parcheggio sotto il ponte ferroviario di Southwark. Qui, diverse auto elettriche sono andate in fiamme.

Londra, incendio tra le stazioni di London Bridge e Waterloo East

La London Fire Brigade è intervenuta con 10 autopompe e circa 70 Vigili del fuoco. La zona dell’incendio è stata transennata. Chiusa una zona che comprende America Street e Great Suffolk Street. Qui, i residenti sono stati invitati a tenere chiuse le porte e le finestre.

Verso le 13, 30 l’incendio è stato domato e la situazione ora “è sotto controllo”. A scriverlo su Twitter è il sindaco di Londra Sadiq Khan che ritwitta un post dei Vigili del fuoco. “Al momento non ci sono segnalazioni di feriti” affermano. Il nucleo investigativo dei pompieri avvierà una indagine per comprendere la causa dell’incendio.

Forti disagi per chiusura strade e per il blocco di 4 linee ferroviarie

Al di là dei momenti di iniziale paura, il fatto ha causato più che altro disagi a causa del blocco delle strade nella zona e la chiusura di quattro linee ferroviarie, mentre è stata in parte sospesa anche la linea Jubilee della metropolitana. L’incendio sarebbe iniziato da due vetture elettriche parcheggiate in prossimità della linea ferroviaria con conseguente innalzamento di una colonna di fumo che ha investito i treni di passaggio nella zona e alcuni edifici circostanti.