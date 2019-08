ROMA – Una donna è rimasta schiacciata tra due auto a Londra, a pochi metri da Buckingham Palace. Tutto comincia con un incidente tra un autobus, una Mercedes nera e una Range Rover azzurra: la donna scende dal bus a due piani fermo ed ha qualcosa da ridire all’autista della Range Rover che decide di ingranare la marcia ed investire la donna tra la sua auto e la Mercedes bloccata per via del bus.

La polizia interviene e porta via in manette l’autista 23enne della Range Rover che nel frattempo viene spostata per consentire di liberare la donna che, ferita, viene portata in ospedale. Le sue condizioni non sono note.

Lo scontro è avvenuto verso le 20.15 di domenica 11 agosto ed è stato ripreso da un passeggero rimasto a bordo del bus. Il Daily Mail che pubblica la notizia, racconta che la polizia è ora alla ricerca di testimoni che possano fornire la loro versione su questo incidente piuttosto particolare.

Fonte: Daily Mail, YouTube