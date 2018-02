LONDRA – Un medico della Metropolitan Police di Londra picchia un uomo a terra dandogli diversi cazzotti sulla testa. L’uomo è un curdo e sta protestando insieme a migliaia di connazionali per l‘attacco militare della Turchia alla città curda di Afrin in Siria, avvenuto nei giorni scorsi.

Un ufficiale della Polizia Metropolitana della capitale britannica viene ripreso mentre picchia l’uomo a terra che, a giudicare dalle immagini diffuse da un canale di informazione curdo e finite poi su YouTube, sembra essere completamente inerme.

L’uomo cerca di alzarsi senza usare molta forza e viene respinto dal medico, che lo colpisce quattro volte in testa. Non è noto cosa sia accaduto prima e se l’uomo sia ferito o in stato di fermo.

Un portavoce della polizia londinese, dopo la diffusione del video, ha dichiarato: “Siamo a conoscenza del video. Ora stabiliremo le circostanze dell’incidente e valuteremo”.