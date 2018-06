LONDRA – Diversi pedoni intervengono provando a fermare una banda che ha appena svaligiato un negozio di orologi svizzeri di lusso a Regent Street, in pieno [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] centro a Londra.

Gli eroici pedoni si diriggono di corsa verso i rapinatori mettendoli in fuga. Uno di loro è un fattorino: l’uomo arriva e lancia contro i rapinatori il suo carrello delle consegne.

Tre dei ladri, vedendo che le cose si mettono male, riescono a scappare sui loro scooter portando via pochissima merce. Un quarto è invece costretto a scappare a piedi abbandonando il motorino sul posto. Un quinto rimane invece bloccato a terra come mostra il video ripreso anche dal Daily Mail, ed è stato poco dopo arrestato.

Si tratta di una delle 60 rapine che vengono compiute tutti i giorni a Londra. In questo caso si tratta di merce che ha un valore di diverse decine di migliaia di sterline. Per rubare gli orologi, i rapinatori tirano un martello contro la vetrina piena di Rolex ed utilizzano uno degli scooter come ariete. Ad entrare sono in due: gli altri restano fuori con uno di loro che agita una spada ai passanti per non farli avvicinare. I rapinatori non hanno però fatto i conti con il coraggio di alcuni passanti.