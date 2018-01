Marco Cappato, accusa chiede assoluzione: Dj Fabo aveva diritto e ragione

Marco Cappato a processo secondo articolo di legge tuttora nel Codice italiano. Marco Cappato a processo per aver in qualche modo aiutato Dj Fabo a realizzare la sua libera scelta di non continuare a vivere una vita men che minima e massimamente artificiale. In questo processo secondo Codice e procedura, l'accusa ha chiesto per Marco Cappato l'assoluzione.