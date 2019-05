LONDRA – Si tuffa nella fontana di Trafalgar Square a Londra in preda ai fumi dell’alcol ed esce fuori dall’acqua con un bel taglio in testa. E’ accaduto ad un tifoso del Sunderland che ha approfittato della bella giornata londinese per un tuffo in boxer nella fontana della storica piazza della capitale britannica.

È successo la mattina di domenica 26 maggio prima della partita contro i padroni di casa del Charlton: prima di andare allo stadio, diversi tifosi si sono dati appuntamento qui ed hanno cominciato a tracannare birra. Ovviamente c’è sempre qualcuno che esagera: l’uomo ha voluto dare spettacolo e non ha fatto i conti con l’acqua evidentemente troppo bassa. Il tifoso si è così lanciato ed ha colpito di testa il marmo uscendo poi dall’acqua con la fronte spaccata.

All’apparenza, secondo quanto si vede nel video, l’uomo non sembra accorgersi di nulla forse anche per la grande quantità di alcol che scorre nelle sue vene. Visto che dalla sua fronte gronda sangue i presenti lo invivatano ad uscire dall’acqua per farsi vedere da un medico. Il tifoso invece, a quanto pare è già pronto a rituffarsi: “Adesso lo rifaccio” ha infatti urlato ai presenti che sono riusciti però a bloccarlo in tempo.

Fonte: Dagospia