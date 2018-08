ROMA – Claudio Lotito arrabbiatissimo al telefono, presumibilmente con Simone Inzaghi, allenatore della Lazio. La sfuriata del presidente bianconceleste è stata ripresa da un balcone di Roma alla vigilia della partita col Napoli (poi persa) [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Il patron Lotito non sembra per niente contento di come vengano gestiti gli infortuni dei suoi giocatori.

Ecco le sue parole: “Già te l’ho detto, decido io non decidi te. Te lo sto dicendo Simone, te l’ho detto in tutte le salse. Io voglio avere la certezza che chi sta male, sta male. Non che qualcuno ti dice dimme che questo sta male. Guarda lo staff di tuo fratello. Cominciamo a chiarire. Te stai sempre a lamenta’, di tutto. C’hai una squadra che vale 10 volte quella che valgono le altre. Te lo ha detto anche Tare e tu fai finta di non capire, pensa a fare l’allenatore”.

La Lazio è intervenuta con un comunicato ufficiale sulla telefonata: “Nel confermare l’errata interpretazione del colloquio fraudolentemente carpito è stato dato incarico ai legali di identificare l’autore e chi l’ha diffusa e procedere in tutte le sedi civili e penali nei confronti di chiunque sia responsabile del fatto e della sua diffusione”.