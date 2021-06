Nozze in segreto per Luca Argentero e Cristina Marino. Nessuna foto ufficiale e neppure la data del matrimonio era nota al pubblico: solo un video su TikTok dei due sposi che raggiungono in sidecar il Comune di Città della Pieve (Perugia) dove hanno pronunciato il fatidico sì, con rito civile, nella sala della giunta del Comune.

Il matrimonio si è celebrato sabato 5 giugno poco dopo le 18: ad officiare il rito il sindaco Fausto Risini. Presenti, oltre agli sposi, solo una coppia di amici milanesi, in veste di testimoni, e un fotografo.

Luca Argentero e Cristina Marino, niente foto e data segreta

Ad annunciare le nozze lo scorso marzo era stata Cristina Marino con un video su Instagram. Ma in questi mesi la coppia è riuscita a mantenere top secret sia la data che la location del lieto evento.

La cerimonia è stata preceduta da un aperitivo nella villa di Luca Argentero, una casa colonica immersa nel verde fuori dal centro abitato. Pochissimi invitati: in tutto una trentina tra parenti e amici.

Pochi anche i vip, tra i quali l’attore e modello Raz Degan col quale Argentero ha stretto una lunga amicizia.

Luca Argentero e Cristina Marino, il video in sidecar

Dopo il ricevimento la coppia ha sfilato in sidecar per le strade di Città della Pieve, per raggiungere il palazzo comunale. Luca Argentero alla guida e la splendida Cristina Marino in abito bianco nel vano passeggero.

Dopo l’uscita pubblica la notizia si è rapidamente diffusa ed è stata anticipata dal giornale online Umbria24.

Questo il video dei due sposi in sidecar rilanciato su YouTube dal canale Notizie Audaci.