ROMA – Luca e Paolo nella bufera. Tante critiche ricevute dai due comici, autori dagli studi della Rai di una battuta su Ancelotti e Napoli: "Ancelotti non vede l'ora di allenare il Napoli" dice Paolo, con Luca che risponde: "Gli hanno già rubato l'orologio".

Un’ironia che ha scatenato una serie di reazioni, a partire da quella di Angelo Forgione: “Nessuna levata di scudi – scrive lo scrittore su Facebook -, ci mancherebbe, siamo abituati a ben altro, ma mai dimenticare che il luogo comune è un concetto superficiale dettato dal pregiudizio, e che diventa ancor più penetrante quando è usato nella satira per strappare una facile risatina. Perché far ridere non è roba proprio facile, ci vuole arte, ma arte vera (…)”.