La giornalista del Tg3 inviata in Israele Lucia Goraci, durante una diretta parla di un colono israeliano che suona insistentemente il clacson durante la sua diretta. La giornalista ha poi raccontato sui social quello che le è accaduto insieme al suo operatore Ivo Bonato: “Oggi a Umm al Kheir ero a raccontare l’uccisione di Awdah Athaleen (l’attivista e giornalista palestinese che ha contribuito alla realizzazione del documentario No other land ndr), da parte del più impunito dei coloni, Ynon Levi”.

La giornalista Rai Lucia Goracci aggredita da un colone Israeliano pic.twitter.com/GVg2tynTAd — l’ Archivista capo (@Alchimista83270) August 1, 2025

La Goraci ha proseguito: “Sulla strada, ormai soli fuori dal villaggio, durante una diretta siamo stati affrontati da un colono. Ci ha fotografato, ha verificato chi fossimo e ha cominciato a dirmi: tu sei appena stata nel villaggio palestinese. Ivo ed io attendevamo la linea. Lui ci ha chiuso la via d’uscita con il suo pick-up. Ha cominciato a sgommare. Alla fondina aveva una pistola. Continuava a ripetermi il nome del villaggio, Umm al Khair e a dirmi: liar, friend of filastin”, ossia bugiardi e amici dei palestinesi.