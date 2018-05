Luciana Littizzetto, dopo telefonata Di Maio non può parlare di politica: “Ora mostro le te**e”

ROMA – Luciana Littizzetto è in studio con Fabio Fazio dopo la telefonata di Luigi Di Maio [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. La comica ironizza per la telefonata con il leader M5s e il fatto di non poter più parlare di politica e dice: “Non ho più il pezzo che mi ero preparata, ora mostro le tette”.

Fabio Fazio annuncia poi che in studio sta per entrare Gianpiero Ventura e lei, riferendosi all’inaspettata chiamata di Di Maio, dice: “Bene, un altro casino…”.