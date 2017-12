ROMA – Luigi Di Maio è ospite di Giovanni Floris a diMartedì su La7. Il candidato premier del Movimento 5 Stelle risponde correttamente a tutte le domande che gli sottopone Floris e Rocco Casalino, il responsabile della comunicazione del movimento fondato da Grillo, gongola tra il pubblico: “Bravo, bravo ca..o”.

Il video è stato postato su Twitter da nonleggerlo.

Rocco Casalino, l’ingegnere concorrente nel 2000 alla prima edizione del Grande Fratello, è cambiata e in modo decisamente radicale dal momento della sua entrata in politica. A raccontare cosa è successo all’ex gieffino i ci ha pensato Susanna Turco che sulle pagine de L’Espresso del settembre del 2016, ha tracciato il profilo del nuovo Casalino impegnato in tutto e per tutto nella politica, dove ha assunto un ruolo sempre più di rilievo all’interno del movimento.