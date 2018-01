ROMA – “Gliel’avete detto al Financial Times che siamo la prima forza politica del Paese con oltre il 30%?”. Così, ospite a “DiMartedì”, Luigi Di Maio replica alle domande di Massimo Giannino. E ancora: “o non sono un uomo solo al comando, come avete visto ho presentato una squadra che viene da vari mondi con specifiche competenze. Ma se a 20 anni ho fatto lo steward in uno stadio per guadagnare qualcosa io non me ne vergogno perché ho lavorato onestamente, a differenza di altri”.

GUARDA IL VIDEO.