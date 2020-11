Luis Suarez spia lo schermo del VAR e viene ammonito VIDEO

Luis Suarez punito dall’arbitro per aver spiato lo schermo del VAR.

Nell’incontro di Champions League tra Lokomotiv e Atletico Madrid Luis Suarez è stato ammonito dall’arbitro per aver spiato lo schermo del VAR.

L’arbitro stava controllando un tocco di braccio di Herrera al 22′ che era sfuggito in presa diretta e che ha condotto poi alla concessione del calcio di rigore in favore dei russi. (Fonte: YouTube).

Champions League, il Real Madrid gela la rimonta dell’Inter

La Champions si fa dura per l’Inter. Dopo aver riacciuffato il Real Madrid e aver sfiorato il colpo della vittoria, si è fatta infilare in contropiede a 10′ dalla fine da Rodrygo: si è materializzata così la sconfitta (3-2) che lascia la squadra di Conte all’ultimo posto del Gruppo B, costretta a vincere le tre partite di ritorno per evitare una prematura eliminazione.

Difficile ma non impossibile per un’Inter che per lunghi tratti ha giocato alla pari con la squadra di Zidane, pagando molto cari i troppi errori tecnici, e scomponendosi nel momento chiave dopo le prime sostituzioni, quando sono usciti Barella e un Perisic stremato, autore con Lautaro Martinez dei due gol con cui i nerazzurri avevano risposto alle reti di Benzema e Ramos.

In questo girone, “strano” per dirla con Marotta, ora in testa con 5 punti c’è il Borussia Monchengladbach, che ha umiliato lo Shaktar Donetsk, secondo a 4 con il Real, mentre l’Inter è ferma a 2.

Atteso domenica da un’altra trasferta dura a Bergamo, Conte poi si giocherà il destino europeo il 25 novembre a San Siro con il Real, nella trasferta in Germania e infine nell’ultima giornata a Milano con gli ucraini. (Fonte: Ansa).