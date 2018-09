LONDRA – Luka Modric è il migliore giocatore dell’anno. Alla Royal Festival Hall di Londra, il calciatore vince il premio della Fifa battendo Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah. Il centrocampista del Real Madrid e della nazionale croata vice campione del mondo a Russia 2018 è stato premiato dal presidente della Fifa Gianni Infantino. Durante la cerimonia di gala, Modric spiega: “È un grande onore e una meravigliosa sensazione trovarmi qui con questo trofeo tra le mani. Faccio i complimenti a Salah e Cristiano per la loro grande stagione. Questo premio non è solo per me, ma per tutti i miei compagni e gli allenatori del Real Madrid e della Croazia”.

Poi il ringraziamento ai suoi idoli di adolescente, i calciatori della nazionale croata che nel 1998 conquistarono il terzo posto ai Mondiali di Francia 1998 di cui faceva parte anche Zvonimir Boban, presente in sala, che si commuove per le belle parole di Modric che, alla fine, ha voluto dire qualche parola in spagnolo e in croato.

E’ la prima volta da dieci anni a questa parte che il premio non va a uno fra Ronaldo e Messi. L’ultimo a trionfare prima del duopolio fu il milanista Kakà. Grande assente alla premiazione proprio il numero setted ella Juve. Fresco campione del mondo, Didier Deschamps è stato, invece, meritatamente eletto miglior allenatore del 2018. Deschamps ha avuto la meglio sull’amico Zinedine Zidane, vincitore del premio un anno fa, e sul ct croato Zlatko Dalic.