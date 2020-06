ROMA – Luke Ming Flanagan è un parlamentare irlandese che appartiene al gruppo Gue (Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica).

Il politico si collega da remoto grazie ad una videocamera,durante l’audizione del commissario al Bilancio Ue Johannes Hahn in commissione Agricoltura al Parlamento europeo.

Il tema da trattare è l’impatto del Bilancio Ue 2021-2027 sulla Politica agricola comune. L’europarlamentare non ha valutato bene l’inquadratura ed appare senza pantaloni.

Sorrisi in aula ma nessun commento sulla performance. Il video è diventato virale sui social come già accaduto in questi anni diverse volte.

“Colpa” della politica fatta ai tempi del coronavirus che impone di usare molto piattaforme come Zoom.

Peccato però che queste piattaforme permettano alla gente di vivere i collegamenti con maggiore relax.

Flanagan fa parte della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica.

Il gruppo racchiude due gruppi: il Partito della Sinistra Europea di area socialista e comunista e l’Alleanza della Sinistra Verde Nordica, gli ecosocialisti del Nord Europa.

L’europarlamentare irlandese è stato eletto al Parlamento europeo alle europee del 2014, avendo ricevuto 124.063 voti (fonte: Corriere della Sera, YouTube, Wikipedia).