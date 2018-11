JAKARTA – Tragedia sfiorata in Indonesia. Una famiglia era uscita per passare quella che avrebbe dovuto essere una serena e spensierata serata al mercato notturno di Sekaten, nella cittadina di Yogyakarta, quando è successo un incidente drammatico.

Padre e figlio si trovavano sulla ruota panoramica quando una gondola si è improvvisamente ribaltata. Il papà è per fortuna riuscito ad afferrare il figlioletto, salvandolo, e lo ha quindi allungato ai soccorritori, che sono accorsi per recuperare le persone in pericolo.

Decine di persone hanno assistito alla tragica scena da sotto, ma per fortuna alla fine nessuno è rimasto ferito in modo grave.