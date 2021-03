A Lusciano, in provincia di Caserta, dei ladri hanno provato a rapinare un bar a bordo di una ambulanza. I due malviventi infatti si sono presentati a bordo di un’ambulanza per tentare il furto. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate all’interno del locale. Alla fine i due hanno desistito dopo aver fatto scattare la sirena dell’allarme.

Il tentato furto a Lusciano con una ambulanza

Il furto a bordo dell’ambulanza non è andato a buon fine, ma ora si indaga anche sul mezzo con cui la coppia di ladri si è presentata per tentare di rubare chissà che cosa. Il locale preso di mira dai due ladri in ambulanza è il Bar Gabriele di via Giacomo Leopardi, a Lusciano. Il filmato immortala i malviventi che arrivano a bordo di un mezzo di soccorso con su scritto Centro mobile di riabilitazione e si fermano con le luci delle sirene accese davanti all’ingresso principale del bar.

Suona l’allarme e i ladri in ambulanza se ne vanno

I due ladri sono scesi entrambi provando ad aprire la porta del bar. L’impianto d’allarme presente all’interno del bar di via Leopardi a Lusciano fa però scattare il suono della sirena. I due, allora, preferiscono fuggire dalla stessa porta da cui sono entrati: risalgono a bordo dell’ambulanza e partono a tutta velocità.