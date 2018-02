MACERATA – Con la sua Alfa Romeo nera si ferma davanti a un bar, si sporge dal finestrino e poi spara. In questo video si vede Luca Traini, l’autore del raid razzista a Macerata, mentre dalla sua Alfa spara diversi colpi contro un bar a Macerata. Le immagini sono state riprese da una telecamera di sicurezza.

Nel folle raid sei persone, tutte straniere, sono rimaste ferite. I primi colpi sono stati esplosi intorno alle 11.10 in corso Cairoli contro due giovani migranti di colore, di cui uno è stato ferito. Un altro migrante è stato colpito in via dei Velini, una donna africana è stata raggiunta dai proiettili nella zona della stazione.