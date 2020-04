ROMA – Emmanuel Macron viene ripreso di nascosto mentre discute con i medici del Kremlin-Bicetre hospital di Parigi dove era andato in visita.

A differenza del video pubblicato dall’Eliseo in cui Macron che appalude ai medici, il sindacato degli operatori ospedalieri USAP-CGT ha pubblicato un altro video girato il 9 aprile in cui si vede il Presidente che discute con il personale dell’ospedale che si lamentava della mancanza di risorse e personale.

Macron, ad una persona tra quelli dello staff dell’ospedale che lo criticano risponde: “Forse non sei del tutto obiettivo. Non mi assumerò la responsabilità per tutto ciò che è stato fatto prima”.

Un altro operatore spiega: “Sai, questi lavori li facciamo perché sono una chiamata. Li facciamo perché amiamo le persone, siamo in un ospedale pubblico”. “Lo so” risponde Macron. L’operatore continua: “Noi siamo poveri e domani potremmo anche essere malati. Questo è un problema solo nostro. Desideriamo poter aiutare, ma con la mancanza di risorse e personale, non possiamo”.

Macron ha concluso la discussione rispondendo che “tutti avrebbero imparato la lezione” visto quello che sta succedendo in Francia come altrove per via dell’emergenza coronavirus (fonte: Dagospia, YouTube).