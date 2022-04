Madonna irriconoscibile su Tik Tok. La cantante 63enne, domenica 3 aprile è apparsa in un brevissimo video poco prima dei Grammy Awards. Le immagini hanno fatto allarmare i fan, decisamente allarmati per l’aspetto della star.

Madonna irriconoscibile su Tik Tok, fan allarmati

La cantante indossa un ton nero trasparente e diverse collane al collo. Madonna ha quattro treccine e nel video si ascolta la musica di “Frozen”. Le labbra e le guance sono più gonfie del solito. Madonna si avvicina all’inquadratura e scocca un bacio.

Fan allarmati: “Ma che ti è successo?”

I fan sono allarmati e, come riporta il Corriere della Sera, scrivono: “Che cosa si è fatta?”, “Ma che le è successo?”, «Mi spaventa, dico davvero”, “Per favore, fatti aiutare!”

In realtà l’aspetto quasi irriconoscibile dovrebbe essere frutto di un filtro per la trasformazione del viso. Il filtro ha aumentato i lineamenti e cambiato pure il colore degli occhi. E il video è stato visto da 10,milioni di persone con più di 50mila commenti.

Madonna è poi tornata in videocon un secondo video. Anche in questo caso c’è un filtro che rende il suo volto questa volta luccitante. La regina del pop mostra ancora una volta che a lei delle critiche negative che riceve non interessa più di tanto.