BAY CITY – Un bambino di tre anni mette in ombra la proposta di matrimonio che riceve sua madre, Allyssa Anter, di 27 anni. La donna riceve infatti la proposta in strada a Bay City nel Michigan dal suo fidanzato storico, Jevin Przytula di 33 anni, che per l’occasione decide di inginocchiarsi. I due sono troppo concentrati nel godersi [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] il momento e non si accorgono che intanto il piccolo Owen, nello stesso identico istante, decide di tirarsi giù i pantaloni non resistendo al richiamo della natura.

Il piccolo si mette ad urinare in strada mentre sua mamma dice “sì” alla proposta di matrimonio. Ci vogliono quasi 30 secondi prima che la coppia si renda conto di quello che sta combinando Owen. “Oh mio Dio sta facendo pipì?” dice poi Przytula, ridendo, al piccolo.

Il video ha collezionato più di 56mila visualizzazioni e 300 condivisioni prima di venire cancellato da Facebook. La Anter, in seguito, al Bay City Times ha raccontato che suo figlio le ha rubato la scena.

La mamma spiega che Owen ancora non riesce a trattenersi: “Ogni tanto la fa nel cortile di casa. L’altro giorno siamo andati a prendere un gelato e l’ha fatta nel parcheggio. Lo fa senza dirlo a nessuno, si tira giù i pantaloni e fa come se non stesse accadendo nulla”.