MADRID – Un agente della polizia nazionale spagnola è riuscito a fermare un uomo, probabilmente tossicodipendente, che agitava un machete al centro di una fontana pubblica di Madrid saltandogli addosso da dietro mentre altri agenti lo distraevano.

La scena, avvenuta mercoledì 31 luglio e ripresa in un video del sindacato di polizia Jupol che è diventato poi virale sul web, mostra il momento in cui i poliziotti accerchiano l’uomo col machete nel quartiere San Cristobal de los Angeles a Madrid.

Gli agenti non sapevano come fare per fermare senza sparare l’uomo, e così uno di loro ha avuto l’idea di prenderlo alle spalle, lanciandosi letteralmente su di lui. In questo modo è riuscito a buttarlo a terra: a quel punto sono intervenuti i colleghi che lo hanno disarmato, ammanettato e trascinato fuori dall’acqua.

Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola, l’uomo era stato notato da poliziotti mentre si drogava. Quando si è accorto di essere stato circondato avrebbe iniziato ad agitarsi: prima avrebbe lanciato una borsa contro gli agenti e poi avrebbe tentato di aggredirli. (Fonti: El Periodico, YouTube)