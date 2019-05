MADRID – Un torero viene ferito durante uno spettacolo nell’arena Las Ventas di Madrid. Lo sfortunato torero si chiama Juan Leal, è francese ed ha 26 anni. Leal è stato incornato al fondoschiena nel dodicesimo giorno del festival di San Isidro: dopo aver sventolato il mantello rosso davanti al toro per diversi minuti, il giovane ha commesso l’errore di dare le spalle all’animale infuriato perché gravemente ferito.

Il matador è stato così ferito al fondoschiena, sollevato da terra e agitato in aria. Il pubblico ha assistito alla scena urlando. Alla fine Leal è riuscito a terminare la corrida uccidendo il toro, per poi allontanarsi con i pantaloni bianchi bucati e macchiati di sangue.

Una volta fuori dal terreno, Leal è stato trasportato in ospedale e sottoposto ad un intervento chirurgico. I dottori che l’hanno curato hanno dichiarato che ha avuto una ferita di 25 centimetri nel retto con una possibile frattura del coccige e un buco nei glutei.

Máximo García Leirado, il chirurgo che l’ha operato ha dichiarato: “Non riesco a capire come sia riuscito a continuare il duello e uccidere il toro dopo, perché una persona normale non sarebbe stata in grado nemmeno di stare in piedi o camminare. È stato fortunato che il corno abbia colpito l’osso sacro e poi sia scivolato in alto piuttosto che penetrare nell’addome. I dottori dicono che dovrebbe riprendersi pienamente ma dovrà riposare ed evitare infezioni”.

