PALMA DI MAIORCA – Direttamente dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737-800, si assiste al momento dell’atterraggio del velivolo durante una forte tempesta avvenuta in queste ore all’aeroporto di Palma di Maiorca, sulle Isole Baleari.

La visibilità del velivolo è pari a zero e i venti soffiano a oltre 65 km/h. Ciò nonostante, i piloti sono calmi grazie all’addestramento che ricevono e riescono a far aterrare l’aeromobile in modo sicuro sulla pista.

Molto peggio è andata invece ai 118 passeggeri e gli 8 membri dell’equipaggio del volo della Fly Jamaica decollato dall’aeroporto caraibico con destinazione Toronto lo scorso 9 novembre. L’aereo, per problemi tecnici è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza nell’aeroporto più vicino ma il pilota non è riuscito a fermarsi in tempo sulla pista dello scalo di Georgetown, in Guyana, sfondando la recinzione e chiudendo la sua corsa di fronte a un fossato. Il bilancio è di 6 feriti.

Il Boeing 757 è stato colpito da un problema idraulico circa 45 minuti dopo il decollo. I passeggeri sono poi stati fatti evacuare utilizzando gli scivoli di emergenza e sono poi stati prelevati per gli accertamenti. Durante l’atterraggio l’aereo è stato gravemente danneggiato con un motore a reazione che è stato completamente rimosso.