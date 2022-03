Orrore a Makariv dove un carro armato delle forze russe ha sparato contro un’auto con a bordo due anziani uccidendoli sul colpo. La guerra in Ucraina continua a mietere vittime. Il video da YouTube con questo omicidio in fondo all’articolo.

Dramma a Makariv, due anziani a bordo di un’auto sono stati uccisi dai russi

Come detto, il fatto è avvenuto a Makariv, una delle città ucraine più flagellate da questa invasione russa. Makariv è una cittadina che si trova a ovest di Kiev che è la capitale dell’Ucraina. Chiaramente sia Kiev che i suoi dintorni sono stati presi duramente d’assalto dai russi.

Questo video riporta la condotta criminale di un carro armato russo. Infatti il mezzo armato ha aperto fuoco in prossimità di un incrocio. Il suo bersaglio era una vettura che stava passando di lì in quel momento. A bordo di questa vettura c’erano due civili, in particolare due anziani.

Orrore a Makariv, carro armato apre il fuoco e uccide due anziani a bordo di un’auto

Gli anziani non avevano commesso alcun gesto. Né alcun atto di ribellione. Sono stati uccisi gratuitamente. Una volta che il carro armato ha aperto il fuoco, sono morti sul colpo. Il fatto risale allo scorso 28 febbraio ma le immagini sono diventate virali sui social network solamente nelle ultime ore. Il video da YouTube.