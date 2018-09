ROMA – Un mistero ancora irrisolto quello della scomparsa del volo Malaysia Airlines MH370 avvenuto l’8 marzo del 2014. A ricostruire gli ultimi istanti di quel volo è National Geographic.

Dopo aver volato per quasi sei ore nella direzione sbagliata, l’aereo, in volo da Pechino (Cina) a Kuala Lumpur (Malesia), esaurì il carburante e iniziò la sua spirale mortale. Sebbene alcuni detriti siano stati rinvenuti sulla costa africana, non ci sono ancora tracce dei resti del corpo centrale dell’aereo nonostante le ricerche su oltre 119mila km² di oceano.