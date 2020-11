Malena imita Meg Ryan nella famosa scena di “Harry ti presento Sally” VIDEO

Malena come Meg Ryan: l’attrice interpreta per MOW la celeberrima scena della commedia “Harry ti presento Sally”.

Durante l’intervista online su MOW – Men on Wheels, in occasione del Motofestival di Moto.it, Milena Mastromarino, in arte Malena, ha reso omaggio alla scena più famosa della commedia cinematografica con Meg Ryan e Bill Crystal “Harry ti presento Sally”.

L’attrice a luci rosse, scoperta nel 2016 da Rocco Siffredi, ha imitato la famosa scena della “tavola calda” nella pellicola diretta da Rob Reiner del 1989.

In collegamento con il direttore di MOW e con i tanti fan connessi alla diretta, l’attrice ha simulato il raggiungimento del piacere, omaggiando l’interpretazione che rese tanto celebre l’attrice Meg Ryan.

Malena racconta la sua prima volta

Malena durante l’intervista si è raccontata a 360 gradi, spaziando dal lavoro all’infanzia, toccando anche temi più delicati come quello della politica.

Parlando della sua adolescenza, l’attrice ha raccontato la sua prima volta: “E’ stato un trauma, era un fidanzato importante. Avevo 15 anni, stavamo insieme da 6 mesi ed era la prima volta per tutti e due. Lui è andato dritto così, mi ha fatto così male che per altri sei mesi non ho voluto più farlo. Però era la prima volta per entrambi e quindi nessuno ne ha avuto da ridire, è anche stato bello per quello”. (fonte MOW)