KUALA TERENGGANU – In Malesia, nella città di Kuala Terengganu che si trova sulla costa orientale, un bambino ha rischiato la vita cadendo da un'auto in corsa. La scena ripresa da una telecamera di sorveglianza, mostra un'auto che svolta in un incrocio.

La portiera anteriore improvvisamente si apre e il piccolo finisce sull’asfalto. I presenti sono accorsi per aiutare il piccolo apparentemente illeso: il bambino, infatti, dopo la caduta si alza e cammina tranquillamente.

Il capo della polizia che ha nel frattempo aperto un’inchiesta, ha affermato che molto probabilmente non indossava la cintura di sicurezza. La dinamica non è però nota: non è infatti chiaro se sia stato proprio il piccolo ad aprire la portiera o se quest’ultima non fosse stata chiusa correttamente.