ROMA – Temporali violenti e improvvisi si sono abbattuti il 20 settembre su Lazio e Campania. A Roma il violento acquazzone del pomeriggio ha provocato allagamenti, rami caduti e traffico intenso. La bomba d’acqua che si è abbattuta sulla città di Caserta e su alcuni comuni vicini, in particolare su Recale, ha provocato danni ingenti, con alberi pericolanti, strade impraticabili e sottopassi allagati.

A Roma gli allagamenti hanno interessato le strade in zona Tiburtina, Appia, Colombo e Aurelia. Rami sulla carreggiata in diverse zone. In particolare in via Nemesio, nel quartiere Ostiense, hanno colpito quattro auto in sosta. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto la polizia locale. Rallentamenti sono segnalati in diverse strade della città.

Sulla provincia di Caserta invece si è abbattuta una bufera di vento, pioggia e grandine durata per quasi mezz’ora. Alcune persone sono rimaste intrappolate nelle auto in panne nell’acqua alta, in particolare nei sottopassi di viale Lincoln e via Ferrarecce. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale per liberarle.

Problemi di acqua alta anche alla galleria della Reggia ubicata sulla strada statale 700, dove si prosegue a passo d’uomo con le auto incolonnate; qui sono al lavoro i tecnici dell’Anas, ma la chiusura del sottopasso sembra scongiurata. Almeno 40 gli interventi dei vigili del fuoco. In altre zone l’acqua ha trascinato via i bidoni dell’immondizia.

Bomba d’acqua a Caserta (Facebook/Belvedere News)

Violente piogge su Roma (Facebook/Patrizia Morgani)