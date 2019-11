ROMA – A causa della forte nevicata che ha colpito l’Alto Adige, diversi alberi sono caduti sulla linea di media e alta tensione causando anche delle piccole esplosioni a cui hanno seguito dei piccoli roghi. Il video che segue è stato girato a Teodone vicino a Bressanone.

Come ha spiegato il comandante dei Vigili del Fuoco Reinhard Weger a Repubblica: “La situazione è molto, molto pericolosa, anche in città a causa della caduta di rami e alberi. La val Pusteria è attualmente bloccata. Viaggiatori bloccati in valle si possono rivolgere al centro emergenza dei vigili del fuoco a Brunico”.

Cala intanto leggermente il numero di utenze colpite dal blackout in Alto Adige, conseguente alle grandissime nevicate del fine settimana. Attualmente – comunica la protezione civile altoatesina – sono in 2.300 senza luce. I soccorritori sfruttano la breve tregua di maltempo per rimettere a punto la loro attrezzatura, i loro mezzi e i sistemi di comunicazione.

Nella serata di oggi, lunedì 18 novembre, arriveranno nuove precipitazioni da sud, che si estenderanno su tutta la provincia. Limite delle nevicate tra 500 e 1000 m. Temperature massime tra 2° e 8°.

Fonte: Ansa, Repubblica