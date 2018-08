GENOVA – Cede il caldo torrido che ha perseguitato la Liguria negli ultimi dieci giorni e a 6 miglia al largo di Crevari, nell’estremo ponente genovese, nel quartiere di Voltri, si è creata una imponente tromba marina [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ripresa da un cittadino e postata su Facebook.

Temporali a partire dal Ponente ligure hanno interessato buona parte della regione facendoi abbassare le temperature. La tromba marina nata a 6 miglia dalla costa di Genova Voltri, si è scaricata a terra nella zona di Crevari ma non avrebbe provocato danni ingenti.

Secondo Arpal, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente ligure, nonostante le temperature massime siano in deciso calo i valori di umidità resteranno alti causando disagio fisiologico.

La Protezione civile regionale ha diffuso l’allerta meteo gialla per temporali a partire dalle 16 di oggi, lunedì 13 agosto, fino alla mezzanotte nel Ponente ligure e dalle 21 alle 18 di domani 14 agosto sul Centro-Levante.

Nella mattinata le prime precipitazioni sono già cadute sul territorio regionale (12.6 mm in 15 minuti a Rocchetta Nervina e 10.4 mm a Genova Pegli) e alcune trombe marine hanno interessato il mar ligure di centro-ponente. La perturbazione in arrivo dalla Francia che attraverserà anche la Liguria a partire dal pomeriggio inizia a interessare l’estremo ponente ligure Sono previsti temporali anche forti e venti in intensificazione, con raffiche sul Ponente fino a 60 km/h. Nella giornata di domani lento esaurimento dei fenomeni, che riguarderanno ancora soprattutto il centro levante, e graduale miglioramento a partire da ponente.