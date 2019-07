BARI – Non solo Pescara, Taranto e Milano Marittima sono state colpite dal maltempo che mercoledì 10 luglio ha fatto danni e provocato il ferimento di decine di persone. Una violenta grandinata seguita da un acquazzone si è abbattuta su Bari. Nel pomeriggio un nuovo violento nubifragio ha interessato le località turistiche di Manfredonia e Mattinata. Nel primo caso si sono verificati allagamenti sul lungomare e molti tombini sono saltati in aria a causa della pressione idrica.

Rami abbattuti dalla furia dell’acqua e del vento soprattutto nella frazione di Siponto, zona residenziale dove insistono molte case vacanze. Danni anche ad alcuni stabilimenti balneari. Strade allagate a causa del violento acquazzone anche a Mattinata che hanno non pochi disagi per i numerosi turisti.

Problemi causati dal maltempo a Vieste, nella zona nord del Gargano. Anche in questo caso sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade dall’acqua e per la presenza di rami spezzati dal vento. Piogge abbondanti si sono abbattute anche su Foggia e in altre zone della provincia. A Bari nel pomeriggio si è verificata una violenta ma breve grandinata seguita da un forte acquazzone che ha provocato, specialmente in provincia, danni alle colture.

L’intensa ondata di maltempo che mercoledì ha colpito il litorale adriatico, dalla costa romagnola alla Puglia, era attesa ma probabilmente ne è stata sottovaluta la violenza, e gli esiti sono stati peggiori di quanto temuto. (Fonti: Ansa, YouTube)