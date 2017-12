GENOVA – Il maltempo di questi giorni non ha risparmiato il mare della Liguria, anzi: nella caletta di Portofino la famosa piazzetta è stata invasa dal mare grosso, che è penetrato persino all’interno dei negozi.

In ventiquattro ore, lunedì 11 dicembre, sul litorale ligure sono caduti oltre 300 millimetri di pioggia, mentre venti che hanno superato i 160 chilometri orari sferzavano la costa e i corsi d’acqua non nuovi alle alluvioni salivano anche di tre metri.

Secondo i dati dell’Arpal, le località più colpite dalla pioggia sono state Cabanne, nel Comune di Rezzoaglio (Genova), Barbagelata, in provincia di Genova, Ceriana, in provincia di Imperia, Airole (Imperia), Panesi (Genova), Nasceto (La Spezia), Brugnato (La Spezia).

Del resto acqua, ma anche neve e ghiaccio hanno interessato tutta Italia, mettendo ko il traffico stradale, ferroviario e persino aereo, in modo particolare in Liguria e in Piemonte.

Su alcune linee il traffico ferroviario è stato sospeso. In Valle d’Aosta per le nevicate sono stati persino chiusi i mercatini natalizi. Due edifici sono stati evacuati a Courmayeur. Sulle Dolomiti il pericolo di valanghe è in aumento.

A Trieste è crollato un muro di contenimento che ha schiacciato alcune auto, fortunatamente senza causare feriti. A Torino ha nevicato per gran parte della giornata di lunedì. Scuole chiuse nell’alessandrino, così come in molti Comuni della Liguria.

Il video esclusivo di BlitzQuotidiano mostra l’acqua alta che penetra nei negozi della celebre piazzetta di Portofino.