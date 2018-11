PALERMO – La Palermo Agrigento diventa un fiume d’acqua a causa del forte maltempo che sta imperversando sulla Sicilia.

In Rete è finito il video postato dal sindaco di Lercara Friddi Luciano Marino in provincia di Palermo. Il sindaco posta poi un secondo video in cui mostra gli alvei fluviali spiegando che non vengono puliti da 50 anni. Al momento la statale risulta chiusa e impraticabile in entrambe le direzioni.

E sempre in provincia di Palermo, sono stati ritrovati infreddoliti, ma sani e salvi, i due agricoltori che erano scomparsi la mattina di oggi 2 novembre duranti i lavori in un terreno agricolo nel territorio di Castronovo di Sicilia non distante dalla diga Fanaco.

I due sorpresi dall’esondazione dei torrenti del Platani hanno trovato rifugio in un capanno. A causa del maltempo i cellulari non erano raggiungibili. I carabinieri, i vigili del fuoco e i volontari in condizioni difficili hanno iniziato le ricerche che si sono concluse con il ritrovamento dei due uomini.