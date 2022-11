Maltempo, Stromboli invasa da fango, massi e detriti: strade bloccate VIDEO

Stromboli di nuovo invasa da fango e massi. A causa del maltempo strade e pertinenze delle abitazioni, così come alcune strutture turistiche, sono state di nuovo invase da fango, massi e detriti, venuti giù dalla montagna, rimasta indifesa dopo il violento incendio del 25 maggio scorso, scoppiato durante le riprese della fiction Rai sulla Protezione civile.

Il sindaco Riccardo Gullo, nella sua veste di commissario per l’emergenza, sta attivando tutti i mezzi necessari per liberare le strade, dove in questo momento è praticamente impossibile transitare.