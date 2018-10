TARANTO – A causa del maltempo che in queste ore sta colpendo il Sud Italia, un autobus a Taranto si è allagato.

La poggia è così forte che ha riempito anche il mezzo e i passeggeri si sono ritrovati a camminare nell’acqua.

Diversi i disagi per i pendolari pugliesi.

In particolare, rende noto Rfi, dalle prime ore del mattino è stata interrotta la circolazione sulla linea Bari Taranto, tra Palagiano, Mottola e Bellavista, per guasti agli impianti di circolazione. I treni sono stati fermati a Gioia del Colle e sostituiti con bus. I guasti sono stati riparati e alle 10.30 la circolazione è ripresa anche se con ritardi. Ritardi sino ad un’ora si sono verificati anche sulla linea Bari-Lecce, tra Bari Torre a Mare e Bari Centrale, e sulla Brindisi – Taranto, tra Francavilla Fontana e Nasisi, anche qui per guasti agli impianti di circolazione. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana – precisa una nota – sono intervenuti per ripristinare le normali condizioni di circolazione.

Ecco il filmato girato da uno dei passeggeri e pubblicato sui social: