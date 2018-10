Maltempo Trentino, esonda il Brenta e i pesci nuotano per strada VIDEO

PADOVA – Esonda il fiume Brenta e nella zona di Levico i pesci, trascinati dall’acqua e dalla corrente, nuotano in strada.

La piena del Brenta. Centocinquanta persone sono state evacuate nel padovano a causa del maltempo e della piena del Brenta.

Un centinaio nel comune di Piazzola sul Brenta, le restanti in quello di Campo San Martino. Una misura adottata in accordo con la Prefettura. Si tratta per la maggior parte di anziani, malati o persone che avrebbero avuto difficoltà a spostarsi in caso di sgombero totale di queste zone, nelle quali gravitano circa 1000 abitanti. Agli altri residenti i sindaci hanno consigliato di non trascorrere la notte ai piano terra, ma di spostarsi, dove possibile, ai piani rialzati delle case. La piena del Brenta è attesa nel padovano per la prossima notte. Gli sfollati di Piazzola saranno portati in una sala civica, quelli di Campo san Martino suddivisi in alcune palestre.