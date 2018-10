Maltempo Venezia, acqua alta da record: chiusa piazza San Marco VIDEO

VENEZIA – A Venezia l’acqua alta ha raggiunto il picco massimo di 156 centimetri alle 14.40, quarto record toccato nella storia della città lagunare e valore che non si raggiungeva dal 2008. L’acqua è poi iniziata a scendere, ma si prevede una nuova ondata nella prossima notte tra le 00 e le 02 sui 140 cm. Intanto, piazza San Marco è stata evacuata e i vaporetti sono stati fermati.

Secondo le previsioni, le precipitazioni riprenderanno, anche con forte intensità, in serata. Non sono esclusi temporali. “Le situazioni critiche con pioggia incessante da stanotte sono in Liguria, Piemonte, Veneto e Friuli, mentre sul Basso Lazio ci sono temporali isolati. La situazione più critica è attesa con l’arrivo della parte più fresca della perturbazione atlantica che impatterà contro le correnti umide sciroccali in atto da giorni: oltre alle regioni del Nord prevediamo temporali di straordinaria intensità su Liguria di Levante, alta Toscana, Lazio e Roma”, spiega Antonio Sanò de “Il Meteo.it”.