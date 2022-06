Parto libero nell'Oceano Pacifico, sola con il marito: il video virale della mamma Josy Peukert

Il video che riprende il parto di una neo-mamma che dà alla luce un bambino nell’Oceano Pacifico sui social è diventato virale e ha ottenuto 200.000 visualizzazioni.

Secondo quanto riferisce il Daily Mail, Josy Peukert, 37 anni, su Instagram ha postato un filmato in cui mette al mondo il bambino nelle acque di Playa Majagual, in Nicaragua, senza assistenza medica, e alla presenza del solo marito, Benni Cornelius.

Peukert durante la gravidanza non ha voluto fare visite né ecografie e ha optato per il cosiddetto “parto libero”.

Il video del parto della donna nell’Oceano Pacifico, sola col marito

Nel video si vede la donna inginocchiata nella sabbia mentre inizia il travaglio. Le onde si infrangono sulla sua schiena. “Le onde avevano lo stesso ritmo delle contrazioni e mi ha fatto sentire davvero bene”.

Il parto libero nel mondo

Non ci sono statistiche disponibili sul numero di parto libero che si verificano ogni anno nel mondo, tuttavia si ritiene che il numero sia piccolo ma in crescita.

E’ un argomento che fa discutere e solleva delle polemiche: nel 2018, una donna californiana ha partorito il figlio nato morto dopo un travaglio di sei giorni senza intervento medico.

Parlando della sua decisione, Josy ha spiegato: “Volevo partorire nell’oceano e poiché le condizioni quel giorno erano giuste, l’ho fatto”.

Quando ha sentito che stava per iniziare il travaglio, ha mandato gli altri figli a casa di amici, e con il marito è andata in spiaggia. Hanno portato un asciugamani di stoffa e di carta, una ciotola con un setaccio per raccogliere la placenta.

Josy ha raccontato: “Dopo che è nato, abbiamo avvolto Bodhi negli asciugamani, e sono tornata nell’oceano per rinfrescarmi. Mi sono vestita, abbiamo fatto le valigie e siamo tornati a casa. Tutti e tre siamo andati direttamente a letto. La sera abbiamo pesato Bodhi con la bilancia per il bagaglio, pesava 3,5 kg”.

La scelta di Josy Peukert

Josy, mamma di quattro figli, ha detto che voleva far nascere il bambino senza alcun intervento di medici e ostetriche.

Ha affermato: “Per una volta non volevo preoccupazioni. Il primo parto è avvenuto in clinica ed è stato traumatico, il secondo parto in casa, ma al terzo anche una sola un’ostetrica in casa mia era di troppo. Ad accogliere il mio bambino volevo essere solo io, il mio partner e le onde. È stato bellissimo. La soffice sabbia vulcanica sotto di me mi ha ricordato che non c’è nient’altro tra il cielo e la terra, solo la vita.”

Josy ha dato alla luce il piccolo Bodhi Amor Ocean Cornelius il 27 febbraio 2022. Ora il bambino ha 13 settimane.

Quando Bodhi aveva due giorni, Josy ha condiviso un video e la storia della nascita sulla sua pagina Instagram @raggapunzel, dove ha 6.800 follower, la clip è stata condivisa in tutto il mondo.

Le critiche alla scelta del parto libero nell’Oceano Pacifico

Tuttavia la scelta di partorire nell’oceano ha sollevato anche delle critiche. Un utente ha scritto: “E’ igienico? Nel mare ci sono molti batteri”. Un altro ha commentato: “Che shock per quel bambino: da un grembo caldo al freddo oceano”.