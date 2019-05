Blitz dice

Leonardo, due anni, fegato esploso di botte. Leonardo di fatto non ha avuto una mamma e un papà. Ha però più di un fratello di supplizio come raccontano quotidiane o quasi cronache dello schifo umano. Ci sono maschi che uccidono i cuccioli. Ma non sono leoni e neanche immaturi, incapaci, instabili, deboli. Sono solo e soprattutto infami.