ROMA – Un uomo è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza mentre rifila un pugno ad una donna controllore. E’ accaduto nella stazione Piccadilly a Manchester in Gran Bretagna: l’uomo ora è ricercato. Nel filmato lo si vede mentre alza la figlia per permetterle di superare una barriera.

La donna si avvicina insieme ad un’altra persona. L’uomo sembra dialogare un attimo con l’altra persona poi reagisce rifilando un pugno alla donna controllore prima di andarsene dalla stazione.

Il fatto è accaduto lo scorso 19 luglio. L’uomo, dopo aver compiuto questo gesto sconsiderato, se ne va con la figlia in braccio girandosi di scatto come a voler controllare che nessuno lo stia seguendo.

La Metropolitan Police, racconta il Daily Mail che diffonde il video, sta ora ricercando l’uomo per poterlo interrogare e denunciare. Il quotidiano britannico, come spesso accade in questi casi ha anche diffuso un numero di telefono destinato a chiunque aiuti le ricerche.

Fonte: Daiy Mail