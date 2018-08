MANCHESTER – Dieci persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Manchester, in Gran Bretagna, durante il festival caraibico. Secondo quanto riferiscono i media britannici [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] , la polizia è intervenuta dopo la segnalazione di una sparatoria intorno alle 2.30 della notte tra sabato 11 e domenica 12 agosto: i feriti hanno subito lesioni “da lievi a gravi“, ma nessuno corre pericolo di vita. Non è ancora chiaro il movente della sparatoria

Alcuni partecipanti al festival hanno postato un video sui social dove è visibile un gruppo di persone nel panico mentre viene aiutato dalla polizia. “Ci sono diverse persone ricoverate in ospedale, ma nessuna è in pericolo di vita”, ha detto il detective Debbie Dooley della polizia di Manchester. “Gli agenti stanno cercando di stabilire esattamente dove è avvenuta la sparatoria e di individuare il responsabile di questo attacco pericoloso”, ha aggiunto, citata dalla Bbc.