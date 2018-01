NEW YORK – Tre uomini sono rimasti feriti in una sparatoria a Manhattan, avvenuta vicino all’Empire State Building e Macy’s. Si tratta di un’area molto frequentata da turisti di tutte le nazionalità. E’ successo domenica pomeriggio a West 31st Street: la polizia di New York spiega che le vittime sono state portate in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita.

Tutto è cominciato dalla lite tra due uomini. Uno dei due ha estratto una pistola e ha sparato diversi colpi. I proiettili hanno colpito uno dei litiganti e due passanti. L’uomo che ha sparato è fuggito a piedi insieme ad un compagno. Un uomo residente nella zona, afferma di essere arrivato sulla scena pochi secondi dopo l’esplosione dei colpi e di aver visto le tre vittime distese, sanguinanti a terra: due uomini erano di fronte a un negozio di liquori e il terzo era a poca distanza. La polizia sta cercando l’uomo che ha sparato e la persona che era con lui. Al momento non ci sono arresti.