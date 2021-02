Manuel Lazzari bestemmia in campo: il difensore della Lazio rischia la squalifica per una giornata

Manuel Lazzari della Lazio rischia la squalifica per una giornata per aver bestemmiato in campo.

A deciderlo sarà ora il Giudice Sportivo che dovrà analizzare quanto accaduto durante la partita contro l’Inter a San Siro.

Manuel Lazzari bestemmia in campo: i microfoni delle telecamere registrano

Lazzari ha pronunciato una bestemmia udibile chiaramente anche nel video in fondo all’articolo. Complice l’eco dovuto alla mancanza di pubblico.

Da quando gli spalti sono vuoti, capita spesso di sentire quello che viene detto in campo e non mancano in molti casi le espressioni blasfeme.

Manuel Lazzari, l’audio con la bestemmia inviate al Giudice Sportivo

L’audio e le immagini di Lazzari sono state ora trasmesse in Procura Federale e da qui al Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea che deciderà per la squalifica o per l’archiviazione.

La prova tv è stata registrata da Sky. L’episodio è accaduto nel secondo tempo al diciassettesimo minuto. In caso di provvedimento disciplinare Lazzari potrebbe essere costretto a saltare la prossima partita in calendario in cui la Lazio affronterà la Sampdoria. La decisione su Lazzari è attesa per domani, martedì 16 febbraio.

Bestemmia in campo, il caso di Lazzari non è il primo caso

La bestemmia di Lazzari non è certo il primo caso in questo campionato. Per valutare, il Giudice Sportivo deve ascoltare la registrazione del match: se l’espressione è chiara dovrebbe scattare la sanzione, altrimenti la vicenda potrebbe chiudersi qui con un’archiviazione.

Fino ad ora è accaduto solo una volta: per una giornata è stato squalificato Bryan Cristante della Roma per un’espressione blasfema sfuggitagli a Bologna.

La Procura potrebbe anche decidere di non agire. E’ già accaduto con Buffon per via dell’audio non troppo affidabile.

Poi ci sono i casi legati a Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso: questi ultimi hanno scelto di patteggiare pagando una multa.