Mar Baltico, 2 caccia russi in volo su lanciamissili Usa

Lo scorso 17 aprile, durante un volo di ricognizione sul Mar Baltico al largo della costa lituana, il pilota di un F-16 belga ha intercettato due caccia russi che sorvolavano la Uss Donald Cook, un cacciatorpediniere lanciamissili americano che si muoveva in quelle acque.

Due giorni prima, sopra le acque tra Cipro e Siria, era avvenuto un incontro ravvicinato tra un aereo da combattimento russo e uno americano.

La Nato Allied Air Command ha diffuso un filmato visibile in fondo all’articolo e girato a bordo dell’F-16 belga: “L’aereo belga ha condotto una intercettazione professionale e ha lasciato la scena – si legge nella nota che ha accompagnato il filmato – dimostrando che la Nato resta pronta, vigile e preparata nel caso dovesse rispondere a un potenziale attacco”.

Coronavirus, solidarietà tra paesi Nato.

A causa dell’emergenza coronavirus, tra i paesi Nato è cominciata la solidarietà. La Turchia, nelel scorse settimane ha inviato un aereo cargo con forniture mediche in Italia ed in Spagna per sostenere la nostra lotta comune contro il Covid-19.

“Orgogliosi di vedere gli alleati della Nato sostenersi a vicenda attraverso il nostro centro di soccorso in caso di calamità. Siamo più forti insieme” aveva detto in un tweet il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg alla vigilia della ministeriale esteri che si è tenuta in videoconferenza (fonte: Repubblica, Nato Allied Air Command).