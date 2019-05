ROMA – Pace in diretta tra Mara Maionchi e Iva Zanicchi. E’ successo nella puntata di “Miseria e Nobiltà” andata oggi, giovedì 9 maggio, in onda su RTL 102.5 dove le due donne toste hanno avuto modo di chiarisi merito alle polemiche delle ultime settimane.

“Mi spiace molto questa cosa che tutti han detto, che io ti avrei detto che non capisci niente di musica. Non è vero, avrei potuto dirlo in una battuta ma sarebbe non veritiero”, ha detto la Maionchi raggiunta al telefono dalla Zanicchi che ha risposto: “Hai ragione, inutile stare qui a fare le sviolinate. Io ti conosco da tanto tempo, ti voglio bene, mi sei simpatica, ti stimo e lo sai. Io ho detto , non è che voglio negare , ‘Eravamo a Sanremo Young e Mara mi ha detto che non capisco niente’.”

“Ma ho fatto una battuta, Iva, hai vissuto di musica tutta la vita, sarei proprio cretina. L’avrò detto a proposito di una cosa su cui non ero d’accordo con te e posso averti detto ma dai, non capisci”, ha controbattuto Mara alla Zanicchi. “Sì, ma un conto è detto così – replica Iva – poi bisogna sempre star attenti, chiaramente, e io non lo sono mai e dopo vien fuori chissà ché. Tu mi sei simpatica. Sono felice di poter chiarire questa cosa perché ho troppo simpatia e stima di te”.

“Ma certo, anche io e mi dava dispiacere”, ha risposto Mara che scherzando ha aggiunto: “Finiamo qui questa cosa, sono molto contenta, comunque tu di musica non capisci niente!”. “Ti devo dare anche ragione perché a volte scelgo malissimo – ha concluso Iva Zanicchi – avessi avuto vicino una esperta come te vicino le cose sarebbero andate diversamente, lo dico sinceramente, detto questo ti bacio”. (Fonte: Rtl 102.5)