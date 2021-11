Incidente per Mara Venier che durante una pausa pubblicitaria di Domenica In è caduta e ha battuto la testa. La conduttrice, dopo aver lasciato per qualche minuto la conduzione del programma a Pierpaolo Pretelli, è tornata, zoppicando, con una fasciatura a piede e caviglia e tenendosi un impacco di ghiaccio sulla fronte.

Mara Venier, brutta caduta a Domenica In

Inizialmente pareva intenzionata a non continuare la trasmissione “perché la botta è stata molto forte, però sto bene”, ha commentato, mostrando il bernoccolo. Ha deciso di riprendere la conduzione, sedendosi su uno sgabello, aiutata da Pretelli e andando avanti con l’intervista a Memo Remigi. “Io non mollo, mi devono abbattere” ha sottolineato ironicamente. Poco dopo però la conduttrice ha lasciato il programma, il dolore era troppo forte e non è riuscita a proseguire con l’intervista a Giuseppe Zeno.

I messaggi dei fan e dei colleghi

Nella notte su Instagram ha scritto: “Grazie a tutti per i messaggi… poteva andare peggio… sto bene”. “Sono caduta, voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia. Va tutto bene, Nicola. Ho preso una botta al piede, una bella storta, una botta in testa. Sono caduta di faccia con gli occhiali”. Su Instagram è stata inondata di messaggi d’affetto e pronta guarigione da parte di fan e colleghi. Tra questi spicca quello di Christian De Sica: “Porca zozza ma che te le tirano? Un bacio grande”.